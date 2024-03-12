Rusya'da askeri kargo uçağı düştü: 15 ölü
Rusya'nın İvanova bölgesinde 15 kişiyi taşıyan İL-76 tipi askeri nakliye uçağı düştü. Uçağın kalkıştan bir süre sonra motorlarından birinde çıkan yangın nedeniyle düştüğü ve kazadan kurtulan olmadığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı orduya bağlı bir askeri uçağın düştüğü bilgisini duyurdu. İvanova'da yaşanan kazanın uçağın motorunun alev alması nedeniyle meydana geldiği bildirildi.
KURTULAN OLMADI
Bakanlık açıklamasında uçakta 8 mürettebat ve 7 yolcunun bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Rusya medyasına göre kaza sonrası uçaktan kurtulan olmadı. 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
DÜŞME ANI KAMERADA
Sosyal medyada uçağın düştüğü anlara ait görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde motorun yandığı ve siyah dumanlar saçan uçağın düştüğü görüldü.