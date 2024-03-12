Rusya'da askeri kargo uçağı düştü: 15 ölü

Rusya Savunma Bakanlığı orduya bağlı bir askeri uçağın düştüğü bilgisini duyurdu. İvanova'da yaşanan kazanın uçağın motorunun alev alması nedeniyle meydana geldiği bildirildi.

KURTULAN OLMADI

Bakanlık açıklamasında uçakta 8 mürettebat ve 7 yolcunun bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Rusya medyasına göre kaza sonrası uçaktan kurtulan olmadı. 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

DÜŞME ANI KAMERADA

Sosyal medyada uçağın düştüğü anlara ait görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde motorun yandığı ve siyah dumanlar saçan uçağın düştüğü görüldü.