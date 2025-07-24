Rusya'da An-24 Uçağı Radardan Kayboldu

Rusya'da An-24 Uçağı Radardan Kayboldu
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Rusya'nın Amur bölgesinde 43 yolcu ve 6 mürettebat ile birlikte seyahat eden An-24 tipi yolcu uçağının radardan kaybolduğu bildirildi.

RUSYA'nın doğusundaki Amur bölgesinde, 43 yolcu ve 6 mürettebat taşıyan An-24 tipi uçağın radardan kaybolduğu bildirildi.

Rusya'nın doğusundaki Amur Bölgesi Valisi Vasiliy Orlov, acil servislerden gelen bilgiye göre An-24 tipi yolcu uçağının radardan kaybolduğunu duyurdu. Orlov, "İlk belirlemelere göre, uçakta 5'i çocuk 43 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunuyor. Uçağın bulunması için gerekli her türlü güç ve araç devreye sokuldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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