Mucizenin ta kendisi! 10. kattan düşen çocuğu montla yakaladı

Mucizenin ta kendisi! 10. kattan düşen çocuğu montla yakaladı
Güncelleme:
Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir binanın 10. katından düşen 18 aylık bebek, kaldırımda toplanan kişilerin açtığı mont sayesinde kurtarıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada bebeğin annesinin o anlarda tuvalette olduğu ortaya çıktı.

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bir binanın 10. katında pencereye çıkan 18 aylık bebek çevrede bulunanların yüreklerini ağzına getirdi.

MUCİZE KURUTULUŞ

Bebeğin düşmek üzere olduğunu fark eden bazı kişiler harekete geçerek binanın girişindeki kaldırımda toplandı. Bir süre sonra bebek pencereden aşağıya düşerken, kalabalık arasında bulunan bir kişi montunu açarak bebeği kurtardı. Büyük paniğin yaşandığı olayın ardından bebek, hastaneye kaldırılarak gözetim altına alındı.

ANNE TUVALETTE, AĞABEY BİLGİSAYAR BAŞINDA

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı. İncelemeler doğrultusunda bebeğin açık olan pencereye çıktığı sırada annenin tuvalette olduğu, evdeki diğer çocuğun ise bilgisayarda oyun oynadığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart
