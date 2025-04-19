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Rusya, Beşar Esad'ı İade Etmeyeceğini Açıkladı

Rusya, Beşar Esad'ı İade Etmeyeceğini Açıkladı
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Rusya, Suriye'nin eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ı iade etmeyecek. Karar, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler üzerine yapılan temaslar sonucunda alındı. Esad'ın Moskova'da kalmasının koşulları arasında medya ve siyasi faaliyetlerden uzak durması bulunuyor.

RUSYA'nın Suriye'nin Beşar Esad'ın iadesine yönelik talebini reddettiği bildirildi.

Rusya, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı iade etmeyeceğini açıkladı. Rusya'nın bu kararı, iki ülke arasında ilişkilerin yeniden düzenlenmesi amacıyla sürdürülen diplomatik temaslar sonucunda alındı.

Rusya'nın Irak Büyükelçisi Alperus Kotraşev, yaptığı açıklamada, "Beşar Esad'ın Moskova'da kalabilmesinin şartlarından biri, her türlü medya ve siyasi faaliyetten uzak durmasıdır. Şu ana kadar bu koşulların ihlal edildiğine dair bir bulguya rastlanmamıştır" ifadelerini kullandı.

Kotraşev, Esad ile ailesine sığınma hakkının doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle verildiğini ve bu kararın değişmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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