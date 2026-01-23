Haberler

Rus bombardıman uçakları Baltık Denizi üzerinde 5 saatlik uçuş yaptı

Rus bombardıman uçakları Baltık Denizi üzerinde 5 saatlik uçuş yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçaklarının Baltık Denizi'nin tarafsız suları üzerinde 5 saatlik planlı bir uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu. Uçuşa Su-35 ve Su-30SM savaş uçakları da eşlik etti.

RUSYA Savunma Bakanlığı, uzun menzilli bombardıman uçaklarının Baltık Denizi'nin tarafsız suları üzerinde 5 saatlik uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait 'Tu-22M3' uzun menzilli bombardıman uçakları, Baltık Denizi'nin tarafsız suları üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

Uçuş süresinin 5 saati aştığı belirtilen açıklamada, 'Su-35' ile 'Su-30SM' savaş uçaklarının, bombardıman uçaklarına eşlik ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Ümit öldü, yengesi tutuklandı! 'Hepinizi keserim' paylaşımı kan dondurdu

Ümit öldü, yengesi tutuklandı! Yaptığı paylaşım kan donduran cinsten
Rafa Silva ilk günden Benfica'da kriz çıkardı: Tahammül edemeyiz

Rafa Silva ilk günden Benfica'da kriz çıkardı
Ne madalya ne prim! Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı

Şampiyon olan Senegalli topçulara asıl sürprizi cumhurbaşkanı yaptı
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu

Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Nefes kesen anlar: Timsahın saldırdığı bufalo mucizevi şekilde kurtuldu

Nefes kesen anlar: Timsahın saldırdığı bufalo mucizevi şekilde kurtuldu
Ahmet Özer'e 'Kent Uzlaşısı' davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası

Ahmet Özer'e "Kent Uzlaşısı" davasından ceza! Hapse girecek mi?