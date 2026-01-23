Rus bombardıman uçakları Baltık Denizi üzerinde 5 saatlik uçuş yaptı
Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçaklarının Baltık Denizi'nin tarafsız suları üzerinde 5 saatlik planlı bir uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu. Uçuşa Su-35 ve Su-30SM savaş uçakları da eşlik etti.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait 'Tu-22M3' uzun menzilli bombardıman uçakları, Baltık Denizi'nin tarafsız suları üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.
Uçuş süresinin 5 saati aştığı belirtilen açıklamada, 'Su-35' ile 'Su-30SM' savaş uçaklarının, bombardıman uçaklarına eşlik ettiği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya