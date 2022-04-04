Rusya, AB ülkelerinin "dostça olmayan" eylemlerine karşı vize tedbirleri kararı aldı - Haberler

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Rusya, AB ülkelerinin "dostça olmayan" eylemlerine karşı vize tedbirleri kararı aldı

AA - Dmitri Chirciu - Dünya
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği ülkelerinin "dostça olmayan" eylemlerine karşı, vizeyle ilgili tedbirlerin alınması konusunda karar imzaladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından batılı ülkeler tarafından Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uygulanırken, Rusya'da batı ülkelerine misilleme yaptırımlarla karşılık vermeye devam ediyor.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan karara göre, Rusya, AB ülkelerinin yanı sıra Norveç, Danimarka, İzlanda, İsviçre ve Lihtenştayn ile vize alımını kolaylaştıran anlaşmaların bazı maddelerini askıya aldı. Söz konusu karar, AB ülkelerinden Rusya'ya gelen resmi temsilciler ile gazeteciler için geçerli olacak. Diplomatik pasaport sahibi olanların Rusya'ya vizesiz seyahat etmeleri de yasaklanacak.

Ayrıca, Putin, imzaladığı kararnamede, Rusya Dışişleri Bakanlığına, "düşmanca eylemlerde bulunan" yabancı uyruklu ve vatandaşlığı olmayan şahısların ülkeye girişlerini sınırlandırması talimatını verdi.

Rus hükümeti, Rusya'ya yönelik "dost olmayan" ülkeler listesini 7 Mart'ta onaylamıştı. Onaylanan listede ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulayan 15 ülke daha yer alıyor

AA / Dmitri Chirciu - Dünya

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