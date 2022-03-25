Rusların Mariupol'de vurduğu sığınaktan gelen görüntüler yaşanan trajediyi gözler önüne serdi

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 30 gündür devam ediyor. Ukrayna ordusu Cumhurbaşkanı Zelenski önderliğinde büyük bir direniş başlattı. Savaşta şu ana kadar yüzlerce sivil hayatını kaybetti, binlercesi ise yaralandı. BM'nin açıkladığı verilere göre milyonlarca insansa başta Romanya, Polonya, Almanya olmak üzere çeşitli ülkelere göç etti.

SIĞINAK BOMBALANDI

Rusların aralıksız 30 gündür bombaladığı Mariupol'den gelen görüntüler ise kan dondurdu. Sivillerin kaldığı ve sığınak olarak kullanılan tiyatro binası, Rus güçleri tarafından 16 Mart'ta saldırıların hedefi oldu. Bugünse sığınakta çekilen görüntüler ortaya çıktı.

300 KİŞİ ÖLMÜŞ OLABİLİR

Mariupol Belediye Meclisi, görgü tanıklarının raporlarına dayanarak, tiyatroya düzenlenen Rus saldırısında yaklaşık 300 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini duyurdu.

ÇATIŞMALARIN EN ŞİDDETLİ OLDUĞU ŞEHİR

Liman kenti Mariupol, Rusya'nın Odesa'ya ilerlemesi, Donbas bölgesiyle Ukrayna'nın diğer bölgeleri arasındaki bağlantıyı kesmesi için kritik önemde. Bu sebeple işgalin başından beri en sert çatışmaların yaşandığı şehir oldu. Havadan görüntülenen şehirdeki binaların yüzde 90'ı zarar gördü ya da tamamen yıkıldı. Farklı bölgelerinden dumanların yükseldiği Mariupol hayalet şehri andırırken, Rusya ve Ukrayna askerleri arasındaki çatışmalar da devam ediyor.

GIDA STOĞU TÜKENMEK ÜZERE

Rus ordularının kuşattığı şehirde su ve elektrik bulmak neredeyse imkansız. Şehrin her tarafında Rus askerleri olduğu için insani ihtiyaçların girişi ya da sivillerin çıkışı için uzlaşmak şart. Şehirde en az 100 bin kişi tahliyeler için insani koridorun açılmasını bekliyor. Yoğun top atışları ve bombardımana maruz kalan şehirde temel gıda besinlerinin de tükenmek üzere olduğu öğrenildi.