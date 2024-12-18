Çarpıcı iddia: Esad, askeri hedeflerin koordinatlarını İsrail'e verdi

Suriye'de Beşar Esad rejimi, muhalif silahlı grupların başarılı operasyonları sonucu sadece 12 günde devrildi. Başkent Şam'dan kaçan devrik lider Esad'a en büyük destekçilerinden olan Rusya'ya sığınma hakkı tanıdı.

TÜRK KAYNAKLARA DAYANDIRDILAR

Rusya merkezli haber ajansı TASS'ın Türkiye'deki kaynaklara dayandırdığı habere göre Esad, ülkeden kaçmadan önce Suriye'deki askeri hedeflerin koordinatlarını İsrail'e verdi.

KENDİSİ İÇİN İSRAİL İLE PAZARLIK YAPTI

Haberde, verdiği koordinatlara karşılık olarak Esad'ın kaçışı esnasında İsrail'den hedef alınmayacağına ilişkin garanti aldığı belirtildi.

İSRAİL, ESAD KAÇTIKTAN SONRA SURİYE'NİN ASKERİ HEDEFLERİNİ VURDU

Öte yandan Esad'ın, Moskova'ya kaçışının hemen sonrasında Tel Aviv tarafından Suriye'deki askeri hedeflerin hedef alınması da dikkat çekti.