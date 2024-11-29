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Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi

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Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı

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Beşar Esed rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı grupların Halep kent merkezine girmesiyle birlikte bölgedeki tansiyon iyice yükseldi. Bu gelişme üzerine Rus güçleri Halep'i vurmaya başladı.

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif gruplar, rejim güçlerine karşı Halep'e büyük bir operasyon başlattı. Üç gündür süren çatışmalarda muhalifler, Halep'in merkezine girmeye başladı.

RUSYA'DAN HAVA SALDIRISI

HTŞ'ye bağlı gruplarının Suriye'de ilerlemesinin ardından Rusya harekete geçti. Rus savaş uçakları Halep'in merkezini vururken, muhalif grupların merkezi konumundaki İdlib'e ve Suriye'nin kuzeyindeki Mare ilçesine de hava saldırısı düzenledi.

Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı

PESKOV'DAN DESTEK AÇIKLAMASI

Kremlin sözcüsü Peskov, HTŞ liderliğindeki cihatçıların İdib'den Halep'e başlattığı saldırıyı 'Suriye'nin egemenliğine tehdit' olarak niteledi.

NE OLMUŞTU?

Rejim güçleri ile silahlı gruplar arasındaki çatışmalar, HTŞ'nin Halep'in kuzeybatısında bazı köy ve kasabaların kontrolünü ele geçirdiğinin bildirilmesiyle başlamış, Rusya ve Suriye hava kuvvetlerinin güney İdlib'deki sivillere yönelik artan saldırılarına yanıt verdiklerini söyleyen muhalif gruplar, "Saldırıyı Püskürtme Operasyonu" başlattıklarını açıklamıştı.

Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıNediyonDegisik:

etrafin sarildi Turkiye

Yorum Beğen8
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Haber Yorumlarımasteng aston:

Bizdekinl suriler esad karsiti muhalifler savasta bizdekiler bedava maasla yatakta mesele baska artik anlayin.

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Haber YorumlarıSabri:

esadin eseri bunlar ülkeyi ne hale çevirdi pic kurusu bunların hesabını vereceksin Allaha fitil fitil burnundan gelecek bunca insanın ölmesine sebep olanı Allah öyle kolay öldürmez

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Şu akplilerede saldırın valla ne güzel olur

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