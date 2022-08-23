Rus turistin sosyal medya merakı pahalıya patladı! Ukrayna ordusu, hedefleri teker teker vurdu

Dünya aylardır Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'dan gelen haberlerle çalkalanırken, iki ordu arasındaki kanlı çarpışmalar artık Kırım'a sıçramış durumda. Bölgeye bir dizi saldırı düzenleyen Ukrayna'nın gizli hedefleri, bir Rus turistin paylaştığı fotoğraflardan belirlediği öğrenilirken, turistin görüntüleri kısa sürede viral oldu. Gelişme sonrası alaycı bir açıklama yapan Ukrayna cephesi, "Belki de Rus turistlere çok sert davranıyoruz. Bu adam bize gerçekten yardımcı oldu" ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat saat sabah 06.00'da başlayan Ukrayna Savaşı 7'nci ayında. Savaşın ilk gününden itibaren ülkenin başkenti Kiev'i ana hedef olarak belirleyen Rus ordusu haftalarca süren kuşatma ve bir dizi saldırı girişiminin ardından bölgeden çekilmiş ve yönünü ülkenin doğusuna çevirmişti.

SAVAŞ KIRIM'A DA SIÇRADI

Bu kapsamda Rusya bu bölgede bulunan pek çok kenti hedef almış ve 'Donbass'taki son kale' olarak da anılan Lysychansk'ın kontörlünü sağlamıştı. Bu gelişmenin ardından çatışmalar Donetsk bölgesinde yoğunlaşırken savaş Kırım'a da sıçramış durumda.

RUS TURİSTİN POZU KONUMU ELE VERDİ

Zira Ukrayna 2014'te Rus kontrolüne geçen bölgeye drone ve füzeler ile bir dizi saldırı düzenlemiş durumda. Ukrayna'nın bölgedeki Rus hedeflerini nasıl vurduğu ise günler sonra ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı Kırım'daki Rus hava savunma sistemlerinin yerini bölgede tatil yapan bir Rus turist sayesinde elde ettiklerini açıkladı. Söz konusu turistin S-400 sistemleri önünde verdiği pozu yayınlayan bakanlık adı açıklanmayan kişinin bu fotoğrafı konum bilgilerine yer vererek sosyal medyada paylaştığını belirtti.

UKRAYNA RESMEN ALAY ETTİ: RUS TURİST BİZE ÇOK YARDIMCI OLDU

Daha önce bölgedeki turistler için 'evinize dönün' çağrısı yapan bakanlık söz konusu turiste teşekkür etti ve şu açıklamada bulundu; 'Belki de Rus turistlere çok sert davranıyoruz. Bu adam bize gerçekten yardımcı oldu.'

"TEK KELİMEYLE APTALLIK"

Kimliği bilinmeyen Rus turistin bu paylaşımı Rusya'da da büyük yankı uyandırdı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı adamın bu fotoğrafı konum bilgilerini açarak paylaşmasını 'aptallık' olarak yorumladı.