Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rusya'nın Temel Reis'i olarak ünlenen Kirill Tereshin'in kollarını şişirmek için uyguladığı tehlikeli enjeksiyonlar, ağır bir enfeksiyona dönüştü. Doktorlar, genç adamın her iki kolunu da kaybedebileceğini belirtiyor.

Tehlikeli enjeksiyonlarla kaslarını yapay şekilde büyüten "Rus Temel Reis" Kirill Tereshin,7 yıldır devam eden enjeksiyonların en ağır bedeliyle karşı karşıya. Kollarında hızla ilerleyen enfeksiyon, genç adamı kollarını kaybetme tehlikesi ile yüz yüze getirdi. Tereshin'in çift kol amputasyonuyaptırmak zorunda kalabileceği belirtiliyor.

KAS DOKUSU ÇÜRÜMEYE BAŞLADI

Petrol jeli benzeri maddeleri uzun süre kas içine enjekte eden 29 yaşındaki Tereshin'in kollarında yoğun iltihaplanma, doku fibrozisi vedoku ölümü gelişti. Hızla ilerleyen enfeksiyon, kollarında çürüme ve açık yaralara neden oldu.

Doktorlar, kollarını kurtarabilmesi için birden fazla deri nakli operasyonu gerektiğini belirtiyor. Ancak bu ameliyatlar, vücudundaki enfeksiyon tamamen temizlenene kadar yapılamıyor.

CERRAHLAR UYARIYOR: "ZAMAN TÜKENİYOR"

Uzmanlar, Tereshin'in kollarını kurtarmak için damar cerrahisi, plastik cerrahi ve rekonstrüktif cerrahinin ortak çalışması gerektiğini vurguluyor. Ancak enfeksiyonun saldırgan ilerleyişi, kol kaybı ihtimalini her geçen gün artırıyor.

Tereshin ise bugünlerde enjeksiyonlarla elde ettiği görünümün hayatını tehlikeye attığını söyleyerek pişmanlığını dile getiriyor.

Tereshin, 2017'de kimyasal enjekte etmeye başlamış, devasa kol kasları sayesinde nedeniyle dünya basınında geniş yer bulmuştu. 2019'da da zarar gören dokuların bir kısmı çıkarılmıştı.