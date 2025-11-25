Haberler

Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı
Rusya'nın 'Temel Reis'i olarak bilinen Kirill Tereshin, kollarını yapay olarak büyütmek için uyguladığı tehlikeli enjeksiyonların ağır sonuçlarıyla karşı karşıya. Yaptığı enjeksiyonlar sonucu kollarında hızla ilerleyen enfeksiyona yakalanan Tereshin, kollarını kaybetme tehlikesiyle yüz yüze geldi. Doktorlar, Tereshin'in çift kol amputasyonu yaptırmak zorunda kalabileceğini belirtiyor.

  • Rusya'nın Temel Reis'i olarak bilinen Kirill Tereshin'in kollarında, kas büyütmek için yaptığı enjeksiyonlar nedeniyle ağır enfeksiyon gelişti.
  • Doktorlar, Tereshin'in her iki kolunu da kaybetme riski olduğunu ve kurtarılması için birden fazla deri nakli operasyonu gerektiğini belirtiyor.
  • Enfeksiyon, kollarında çürüme, doku ölümü ve açık yaralara yol açtı ve zamanla ilerleyerek kol kaybı ihtimalini artırıyor.

Rusya'nın Temel Reis'i olarak ünlenen Kirill Tereshin'in kollarını şişirmek için uyguladığı tehlikeli enjeksiyonlar, ağır bir enfeksiyona dönüştü. Doktorlar, genç adamın her iki kolunu da kaybedebileceğini belirtiyor.

Tehlikeli enjeksiyonlarla kaslarını yapay şekilde büyüten "Rus Temel Reis" Kirill Tereshin,7 yıldır devam eden enjeksiyonların en ağır bedeliyle karşı karşıya. Kollarında hızla ilerleyen enfeksiyon, genç adamı kollarını kaybetme tehlikesi ile yüz yüze getirdi. Tereshin'in çift kol amputasyonuyaptırmak zorunda kalabileceği belirtiliyor.

KAS DOKUSU ÇÜRÜMEYE BAŞLADI

Petrol jeli benzeri maddeleri uzun süre kas içine enjekte eden 29 yaşındaki Tereshin'in kollarında yoğun iltihaplanma, doku fibrozisi vedoku ölümü gelişti. Hızla ilerleyen enfeksiyon, kollarında çürüme ve açık yaralara neden oldu.

Doktorlar, kollarını kurtarabilmesi için birden fazla deri nakli operasyonu gerektiğini belirtiyor. Ancak bu ameliyatlar, vücudundaki enfeksiyon tamamen temizlenene kadar yapılamıyor.

CERRAHLAR UYARIYOR: "ZAMAN TÜKENİYOR"

Uzmanlar, Tereshin'in kollarını kurtarmak için damar cerrahisi, plastik cerrahi ve rekonstrüktif cerrahinin ortak çalışması gerektiğini vurguluyor. Ancak enfeksiyonun saldırgan ilerleyişi, kol kaybı ihtimalini her geçen gün artırıyor.

Tereshin ise bugünlerde enjeksiyonlarla elde ettiği görünümün hayatını tehlikeye attığını söyleyerek pişmanlığını dile getiriyor.

Tereshin, 2017'de kimyasal enjekte etmeye başlamış, devasa kol kasları sayesinde nedeniyle dünya basınında geniş yer bulmuştu. 2019'da da zarar gören dokuların bir kısmı çıkarılmıştı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
