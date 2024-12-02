Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu
Suriye'de Beşar Eşad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalifler Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ı ele geçirirken bugün hiç beklemedikleri bir karşı taarruzla karşılaştılar. Rejime destek veren Rusya ordusuna ait savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ne bomba yağdırdı. Bölgeden servis edilen görüntülerde bölgenin yerle bir olduğu ve yer yer yangınların oluştuğu görüldü. Hatırlanacağı üzere Kremlin'den bugün Esad'a desteğin devam edeceği mesajı gelmişti.
27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından dün akşam saatlerinde Tel Rıfat'ı da ele geçirmişti.
ESAD'IN İMDADINA RUSYA YETİŞTİ
Bölgede ilerleyişini sürdüren muhalifler bugün ise hiç beklemedikleri bir karşı taarruzla sarsıldı. Bugün yaptığı açıklamayla Beşar Esad rejimine destek vereceklerini yineleyen Kremlin'in hamlesi gecikmedi.
HASTANEYE BOMBA YAĞDIRDILAR
Rusya ordusuna ait savaş uçakları muhaliflerin elindeki İdlib'de bulunan üniversite hastanesine bomba yağdırdı. Bölgeden servis edilen görüntülerde hastanenin yerle bir olduğu ve yer yer yangınların oluştuğu görüldü.
KREMLİN'DEN DESTEK AÇIKLAMASI GELDİ
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada " Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edecek" ifadelerini kullandı. Peskov, Rusya'nın Suriye'deki gelişmelere göre pozisyon alacağını da bildirdi.