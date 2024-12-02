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Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

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Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu

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Suriye'de Beşar Eşad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalifler Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ı ele geçirirken bugün hiç beklemedikleri bir karşı taarruzla karşılaştılar. Rejime destek veren Rusya ordusuna ait savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ne bomba yağdırdı. Bölgeden servis edilen görüntülerde bölgenin yerle bir olduğu ve yer yer yangınların oluştuğu görüldü. Hatırlanacağı üzere Kremlin'den bugün Esad'a desteğin devam edeceği mesajı gelmişti.

27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından dün akşam saatlerinde Tel Rıfat'ı da ele geçirmişti.

ESAD'IN İMDADINA RUSYA YETİŞTİ

Bölgede ilerleyişini sürdüren muhalifler bugün ise hiç beklemedikleri bir karşı taarruzla sarsıldı. Bugün yaptığı açıklamayla Beşar Esad rejimine destek vereceklerini yineleyen Kremlin'in hamlesi gecikmedi.

HASTANEYE BOMBA YAĞDIRDILAR

Rusya ordusuna ait savaş uçakları muhaliflerin elindeki İdlib'de bulunan üniversite hastanesine bomba yağdırdı. Bölgeden servis edilen görüntülerde hastanenin yerle bir olduğu ve yer yer yangınların oluştuğu görüldü.

KREMLİN'DEN DESTEK AÇIKLAMASI GELDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada " Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edecek" ifadelerini kullandı. Peskov, Rusya'nın Suriye'deki gelişmelere göre pozisyon alacağını da bildirdi.

Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıMusa Budak:

Günün en güzel haberi hasret kaldıkları nur yüzlü Nuri'lere kavuştular darısı diğerlerinin de başına :)

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Haber YorumlarıAslan:

Şimdi allahuekber diye bağırarak hastalarını tedavi etsinler

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Haber YorumlarıBükücü:

Rusya ne karışıyor ? Gitsin önce Ukrayna ile olan savaşlarına bakasınlar!

Yorum Beğen69
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Haber YorumlarıKamil Başkurt:

Birbirlerini öldürmek üzerine çalışan beyinlerin bulunduğu coğrafya asla huzur bulmayacak

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Haber YorumlarıMGk:

Bu saatten sonra REİS ne diyorsa o

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Haber YorumlarıOnur Güleç:

Sana ne oluyor eyt rüsya???

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Ne oldu . Üzüldünüzmü terörist destekleyicileri

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Ukraynada hastane vuramıyorsun ama. Söz konusu Kürtler olunca bombalamayı biliyorsun. Bazı faşistlerin de gözleri faltaşı gibi açılmaya başladı. Ulan IŞİD'e karşı bu kadar birlik olmadınız be. Kürtlere gareziniz bir bitmedi gitti.Bu Kürtler tarih boyunca yanınızda durmaktan başka ne yaptı nankörler.

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Haber YorumlarıCafer Bostancı:

et bakalım pic

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Haber YorumlarıArarat Arat:

yine başladılar hikayelere

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