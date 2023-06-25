Rus savaş uçakları İdlib'deki sebze halini vurdu: 9 sivil öldü, 30 sivil yaralandı
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Dünya, Rus paralı asker grubu Wagner'in çıkardığı silahlı isyanı konuşurken, Suriye'nin İdlib kentinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rus savaş uçaklarının Cisir eş Şugur ilçe merkezindeki sebze haline düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 sivil öldü, 30 sivil yaralandı.
Bütün dünya, Rus paralı asker grubu Wagner'in 1 gün süren darbe girişimini konuşurken, Rusya'nın aktif olduğu Suriye'de dikkat çekici bir gelişme meydana geldi.
SEBZE HALİNİ VURDULAR
Rus savaş uçaklarının, İdlib'in Cisir eş Şugur ilçe merkezindeki sebze haline saldırı düzenlediği açıklandı. Açıklamada, Rus savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 sivil öldü, 30 sivil yaralandı.