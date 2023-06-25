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Rus savaş uçakları İdlib'deki sebze halini vurdu: 9 sivil öldü, 30 sivil yaralandı

Dünya Haberleri

Dünya, Rus paralı asker grubu Wagner'in çıkardığı silahlı isyanı konuşurken, Suriye'nin İdlib kentinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rus savaş uçaklarının Cisir eş Şugur ilçe merkezindeki sebze haline düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 sivil öldü, 30 sivil yaralandı.

Bütün dünya, Rus paralı asker grubu Wagner'in 1 gün süren darbe girişimini konuşurken, Rusya'nın aktif olduğu Suriye'de dikkat çekici bir gelişme meydana geldi.

Rus savaş uçakları İdlib'deki sebze halini vurdu: 9 sivil öldü, 30 sivil yaralandı

SEBZE HALİNİ VURDULAR

Rus savaş uçaklarının, İdlib'in Cisir eş Şugur ilçe merkezindeki sebze haline saldırı düzenlediği açıklandı. Açıklamada, Rus savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 sivil öldü, 30 sivil yaralandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Suriye İdlib Rusya Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Benim Kkk:

Iste halk halk olmazaa ona buna oyuncak olur kimse konusmaz lafini bile etmez olaydan bile sayilmaz normal sayilir kendi ulkeyin en kotu lideri bile baskalairnin isfalinden iyidir simdi bunu yasaya yqsaya ogreniyorlar ama bu dolaylar tarihe not bile dusmeyecek rusya abd geldi bizi kurtardi yazacaklar ruslarda kurrardik yazacak

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