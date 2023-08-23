Rus Paralı Asker Grubu Lideri Yevgeniy Prigojin'in Bulunduğu Uçak Düştü

Rus haber ajansı TASS, Moskova'nın kuzeyindeki Tver bölgesinde düşen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği özel uçakta Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'in de olduğunu duyurdu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın TASS'a verdiği bilgiye göre; özel uçakta üç pilot ve yedi yolcu bulunuyordu.

Rus haber ajansı TASS, Moskova'nın kuzeyindeki Tver bölgesinde bir özel uçağın bugün düştüğünü ve 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Özel uçakta, iki ay önce isyan başlatarak Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'in de olduğu açıklandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, özel uçakta üç pilot ve yedi yolcu olduğunu bildirdi.

Prigojin 24 Haziran'da, beraberindeki savaşçılarla Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e son yılların en büyük tehdidini oluşturan olayda, Prigojin, bir Wagner kampına yönelik Rus askeri saldırısına yanıt olarak iki Rus kentindeki askeri tesislerin kontrolünü ele geçirerek güçlerini Rusya'nın başkentine doğru yürütmüştü.