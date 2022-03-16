Suriye'de savaşan Rus general Ukrayna'nın Mariupol şehrinde öldürüldü! Toplam ölen general sayısı 4'e yükseldi

Ukrayna- Rusya savaşında 21. güne girilirken çatışmalar şiddetini artırarak devam ettiriyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk Rus işagline direnmeye devam ediyor. Öte yandan Ukrayna İçişleri Bakanlığı gün içerisinde yaptığı açıklamada, 46 yaşındaki Tümgeneral Oleg Mityaev'in Salı günü Mariupol'de öldürüldüğünü açıkladı.

DAHA ÖNCE SURİYE'DE SAVAŞMIŞTI

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Gerashchenko, 46 yaşındaki Tümgeneral Oleg Mityaev'in Salı günü öldüğünü söyledi. Mityaev'in Mariupol'de öldürüldüğü açıklandı. Gerashchenko, Mityaev'in 150. motorlu tüfek tümeni komuta ettiğini ve Suriye'de savaştığını söyledi. Bu ölümle beraber Ukrayna'da hayatını kaybeden general sayısının 4'e yükseldiği bilgisi verildi.

EN KIDEMLİ KOMUTAN KESKİN NİŞANCI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Ukraynalı haber kaynakları, Merkez Askeri Bölge 41. Kombine Silah Ordusu Komutanı Andrei Sukhovetsky'nin, bir keskin nişancı tarafından vurulduğu belirtilmişti. Rus gazileri grubu Combat Brotherhood konu hakkında sosyal medyadan paylaşım yaparak "Arkadaşımız Tümgeneral Andrei Aleksandrovich Sukhovetsky'nin Ukrayna topraklarındaki özel bir operasyon sırasında ölümüyle ilgili trajik haberi büyük üzüntüyle öğrendik." ifadelerine yer vermişti.

RUS ORDUSU PSİKOLOJİK AÇIDAN ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Ukrayna'da şimdiye kadar 4 generalini kaybeden Rus ordusunda çatlak sesler çıkmaya başladı. Her geçen gün personel ve teçhizat kayıplarının arttığı Rus ordusunda askerlerin morali ve cesareti kırıldı.

13 BİN 500 RUS ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna, 24 Şubat'ta başlayan Rusya'nın işgal harekatının ardından geçen 21 günde, Rus askeri güçlerinin yaşadığı kayıpları açıkladı. Açıklamada, "Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 13 bin 500'den fazla askeri öldürüldü, 81 uçak, 95 helikopter, 404 tank, 1279 zırhlı araç, 150 top, 64 roketatar sistemi ve 36 hava savunma sistemi,640 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 9 İHA imha edildi" denildi.