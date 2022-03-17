Rus ordusu teslim olarak arabasından inen bir sivili öldürdü

Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşta 22. güne girilirken çatışmalar ve bombardımanlar sürüyor. Rus birliklerin başkent Kiev'e ilerleyişi sürerken, ortaya çıkan bir görüntü adeta kan dondurdu. Görüntülerde Rus askerlerinin aracından elleri havada inerek teslim olan bir sivili öldürüp cesedini de yol kenarına taşıdığı görüldü.

RUS ASKERLERİ, TESLİM OLAN SİVİLİ ÖLDÜRDÜ

Rus birliklerin Kiev'e ilerleyişi sürerken, 7 Mart'ta meydana geldiği iddia edilen bir olayın görüntüleri ortaya çıktı. Alman basınına yansıyan görüntülerde, başkent Kiev'in dışındaki otoyolda bir benzin istasyonunun yakınında bekleyen bir Rus tankındaki askerler, yoldan gelen gri bir aracı fark edip tanktan iniyor. Tankı gördükten sonra arabadan elleri havada inen adam birkaç dakika içinde Rus askerleri tarafından vuruluyor. Rus askerleri daha sonra cesedi yolun kenarına doğru sürüklüyor.

UKRAYNA'DA ÖLEN SİVİL SAYISI 700'Ü GEÇTİ

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre ise Rusya- Ukrayna savaşında 24 Şubat-15 Mart'ta en az 726 sivil hayatını kaybetti, 1174 sivil ise yaralandı. Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısı yapıldı.