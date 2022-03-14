Rus ordusu Putin'in "durdurulamaz" olarak nitelendirdiği hipersonik füzelerden yeni görüntüler paylaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus ordusu Putin'in "durdurulamaz" olarak nitelendirdiği hipersonik füzelerden yeni görüntüler paylaştı

Haberler.com - Bilsay Özer - Dünya
 - Güncelleme:

Ukrayna işgali sonrası ağır yaptırımlara maruz kalan Rusya, yaptırımlara askeri gücü ile cevap vermeye çalışıyor. Gün içerisinde Vladimir Putin'in "durdurulamaz" dediği ve Londra'yı 5 dakikada vurabilen hipersonik füzenin yeni görüntüleri Rus ordusu tarafından paylaşıldı. Görüntüler İngiliz basınında gündem oldu.

Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşta 19. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan çatışmalar şiddetini artırarak devam ediyor. Savaş sebebiyle Rusya'ya yapılan yaptırımların sayısı her geçen gün artarken, Rusya'nın bu yaptırımlara askeri gücü ile cevap vermeye çalışıyor. Son olarak Rus ordusu, Başkan Vladimir Putin'in "durdurulamaz" olarak tanımladığı hipersonik füzelere ait yeni görüntüler yayınlandı.

LONDRA'YI 5 DAKİKA İÇİNDE VURABİLİYOR

Ukrayna'daki savaş devam ederken Rusya'dan tehdit gibi bir paylaşım geldi. Rusya, konvansiyonel veya nükleer bir savaş başlığı taşıyabilen Zirkon hipersonik füzesinden yeni görüntüler paylaştı. İngiliz The Sun gazetesi Rusya'nın yaptığı füze denemesini "Rusya, Londra'yı 5 dakika içinde vurabilecek hipersonik nükleer füzenin görüntülerini yayınladı" başlığı ile okurlarına duyurdu. Haberde söz konusu füzenin saatte 10 bin kilometre hıza ulaştığı bilgisine yer verildi.

Rus ordusu Nükleer başlık taşıyabilen hipersonik füzenin yeni görüntülerini paylaştı

VLADİMİR PUTİN FÜZELER HAKKINDA DURDURULAMAZ DEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2018 yılında yaptığı açıklamada, hipersonik füzelerin bin kilometre menzilde denizde ve karadaki hedefleri vurabildiğini belirtmişti. Vladimir Putin füzeyi "Durdurulamaz" ve "yenilmez" olarak tanımlamıştı.

Bilsay Özer
Haberler.com Haberler.com - Dünya

Vladimir Putin, Nükleer Bomba, İngiltere, Ukrayna, Savaş, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Salih REİS:

sesten 10 kat hızlı buda radarında hıc bırsey gormuyorsun azrail gibi bırden ensende bıtıyor . Bunu ciddiye alsalar iyi olur , göremedıgın bırseyle savaşamazsın

Cevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title