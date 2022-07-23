Rus lider Putin, "hasım ülkeler" listesini güncelledi: Beş yeni ülke var

Rus hükümeti, Rusya aleyhinde politikalar yürüten ülkelere karşı oluşturulan "hasım ülkeler" listesini genişletiyor. Rusya'dan yapılan açıklamada, "hasım ülkeler" listesine yeni ülkelerin eklendiği duyuruldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hükümet, yurt dışındaki Rus konsolosluk ve diplomatik misyonlarına dostça olmayan eylemlerde bulunan yabancı devletlerin listesini güncelledi. Listeye Yunanistan, Slovenya, Slovakya, Hırvatistan ve Danimarka eklendi" ifadelerine yer verildi.

PERSONEL SAYISINA SINIRLAMA

Listeye alınan ülkelerin diplomatik temsilciliklerde görev yapacak personel sayısına sınırlama getirildiği vurgulanarak, "Yeni kararnameye göre Yunanistan'a 34, Danimarka'ya 20, Slovakya'ya 16 kişilik sınır getirildi" ifadelerine yer verildi. Slovenya ve Hırvatistan'ın ise temsilciliklerinde hiç personel bulunduramayacağının altı çizildi.

LİSTEYE İLK OLARAK ABD VE ÇEKYA EKLENMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz yılın nisan ayında "hasım ülkeler" kararnamesini imzalamıştı. Rusya tarafından oluşturulan "hasım ülkeler" listesine ilk olarak geçtiğimiz yılın mayıs ayında Amerika Birleşik Devletleri ve Çekya eklenmişti.