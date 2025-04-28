Rus Komutan Patlatılan Araçla Öldürüldü, Bir Şüpheli Gözaltında

MOSKOVA'da Rus komutan Yaroslav Moskalik'in aracı patlatılarak öldürülmesinin ardından bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Rusya'nın Moskova bölgesinde Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik'in hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı. Açıklamada, "Gözaltına alınan şüpheli 1983 doğumlu Ignat Kuzin'in Ukrayna istihbaratı ajanı olduğu, Ukrayna'da ikamet iznine sahip olduğu belirlendi. Kuzin, suçunu itiraf etti. Kuzin, 2023'ten beri Ukrayna istihbaratına çalıştığını, aldığı emirle terör saldırısını gerçekleştirdiğini anlattı. Soruşturma çalışmaları sürüyor" ifadeleri kullanıldı.