Rus iş insanı Aleksandr Subbotin şaman ayininde hayatını kaybetti! Horoz kanı ve kurbağa zehri içmiş - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus iş insanı Aleksandr Subbotin şaman ayininde hayatını kaybetti! Horoz kanı ve kurbağa zehri içmiş

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
 - Güncelleme:
Rus iş insanı Aleksandr Subbotin şaman ayininde hayatını kaybetti! Horoz kanı ve kurbağa zehri içmiş

Rus petrol devi Lukoil'in eski üst düzey yöneticisi Aleksandr Subbotin, katıldığı şaman ayininde hayatını kaybetti. İş insanının "akşamdan kalmalıktan arınma" seansında "alternatif tıp" adı altında kurbağa zehri ve horoz kanı içtiği, fenalaşmasına rağmen ayinde bulunan kişilerin sağlık ekibi çağırmadığı öğrenildi.

Rus petrol devi Lukoil'in eski üst düzey yöneticilerinden Aleksandr Subbotin, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen bir şaman ayininde yaşamını yitirdi.

Milyarder Aleksandr Subbotin'in, Moskova'nın Mıtişi ilçesinde düzenlenen şaman ayininde "akşamdan kalmalıktan arınma" seansında, "alternatif tıp" adı altında kurbağa zehri ve horoz kanı kullanıldığı bildirildi.

Aleksandr Subbotin'in fenalaşmasına rağmen ayinde bulunan kişilerin sağlık ekibi çağırmadığı ve Korvalol adı verilen bitkisel içerikli bir ilaç kullanarak hastayı iyileştirmeye çalıştıkları aktarıldı.

Eskiden Lukoil'in yönetim kurulu üyesi olan Subbotin, daha sonra "Novaya Transportnaya Kompaniya" adlı lojistik şirketinin başına geçmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Şamanizm, Lukoil, Rusya, 3. Sayfa, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title