Rus devlet televizyonunda nükleer füze tartışması! Saldırı düzenlenebilecek başkentleri haritada gösterdiler - Haberler

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Rus devlet televizyonunda nükleer füze tartışması! Saldırı düzenlenebilecek başkentleri haritada gösterdiler

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Rus devlet televizyonunda nükleer füze tartışması! Saldırı düzenlenebilecek başkentleri haritada gösterdiler

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 66 gündür devam ederken, Rus devlet televizyonu Rossiya 1'de yayınlanan canlı yayındaki tartışma gündeme bomba gibi düştü. Rus uzmanlar ve Moskova yanlısı analistler, Avrupa'da nükleer füze gönderilebilecek şehirleri harita üzerinde gösterirken; füzelerin Berlin'e 106 saniyede, Paris'e 200 saniyede ve Londra'ya 202 saniyede ulaşabileceği belirtildi. İşte haritada hedef olarak gösterilen o başkentler.

24 Şubat'tan beri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken sık sık gündeme gelen nükleer silah tartışması yeniden alevlendi.

Önceki gün Rus devlet televizyonu Rossiya 1'de yayınlanan canlı tartışma programına katılan uzmanlar ve Moskova yanlısı analistler, Rusya'nın Avrupa'da nükleer füze gönderebileceği şehirleri harita ile gösterdi.

"60 Dakika" isimli televizyon programında Rusya'dan fırlatılacak nükleer füzelerin birkaç saniye içinde Avrupa'nın başkentlerine ulaşabileceği dile getirildi. Programda konuşan sağcı siyasetçi Aleksey Zhuravlyov, "Bir Sarmat füzesi gönderirsek Britanya Adaları diye bir şey kalmaz" dedi.

Rus devlet televizyonunda nükleer füze tartışması! Saldırı düzenlenebilecek başkentleri haritada gösterdilerHaritada Rusya'dan gönderilecek füzelerin Avrupa'da vurabileceği hedefler yer alıyor. Füzelerin İngiltere'yi 202 saniyede vurabileceği belirtiliyor.

Programa konuk olan bir diğer siyasetçi ise Avrupa'nın da nükleer silah ile karşılık verebileceğini söylerken, "Eğer savaş bu noktaya gelirse kimse sağ kalamaz" dedi. Bu açıklamanın üzerine Zhuravlyov, "Her şeye sıfırdan başlarız. Onlar bizi devlet terörü yapmakla suçluyor" dedi.

Televizyonda yayınlanan haritada Rusya'nın Kaliningrad bölgesinden gönderilmesi durumunda füzelerin Berlin'e 106 saniyede, Paris'e 200 saniyede ve Londra'ya 202 saniyede ulaşabileceği belirtildi. Bir süre önce Putin, ülkesinde geliştirilen hipersonik füzelerin bütün modern savunma sistemlerini alt edebileceğini söylemiş ve sonbahara doğru Birleşik Krallık'ı vurabileceklerini dile getirmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Moskova, Rusya, Kiev, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Narter Nart:

''Yüzüklerin Efendisi'' Bölüm IV ''Gelecek Zaman:Orgların Dönüşü''

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