Rus askerlerle ilgili iddia kan dondurdu! Kocasını öldürüp, kadına tecavüz ettiler
- Güncelleme:
Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaştan kan donduran bir iddia geldi. Rus askerlerinin Kiev'in doğusunda kocasını öldürdükleri kadına tecavüz ettiği ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Askerlerin ayrıca kadının çocuklarını da tehdit ettikleri öne sürüldü.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta yaşanan son gelişmeler, duyanları ürkütmeye devam ediyor. Rus askerlerin, tecavüzü yeni bir silah olarak kullanmaya başladığı iddiası ise kan dondurdu.
Daily Mail İngiltere'de yer alan habere göre Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, Rus askerlerinin Kiev'in doğusunda bir kadına kocasının öldürmelerinin ardından tecavüz ettiğinin bildirilmesinin ardından ilk resmi tecavüz soruşturmasını açtı.
Askerlerden birinin kimliğinin belirlendiği ve her yerde arandığı belirtildi. Venediktova, cinsel saldırının ardından askerlerin, çiftin çocuklarını da silahlarla tehdit ettiğini ifadelerine ekledi.
Milletvekili Lesia Vasylenko ise "İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'da iki milyon insan Ruslar tarafından tecavüze uğradı. Rusya yine tecavüzü bir savaş aracı olarak kullanıyor. Bu sefer Ukrayna'da. Tarih tekerrür ediyor." dedi ve 1945'te Almanya'nın bazı bölgelerinin Sovyetler tarafından gerçekleştirilen işgali hatırlattı.