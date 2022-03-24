Rus askerlerle ilgili iddia kan dondurdu! Kocasını öldürüp, kadına tecavüz ettiler

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta yaşanan son gelişmeler, duyanları ürkütmeye devam ediyor. Rus askerlerin, tecavüzü yeni bir silah olarak kullanmaya başladığı iddiası ise kan dondurdu.

İLK RESMİ SORUŞTURMA AÇILDI

Daily Mail İngiltere'de yer alan habere göre Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, Rus askerlerinin Kiev'in doğusunda bir kadına kocasının öldürmelerinin ardından tecavüz ettiğinin bildirilmesinin ardından ilk resmi tecavüz soruşturmasını açtı.

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova

ASKERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Askerlerden birinin kimliğinin belirlendiği ve her yerde arandığı belirtildi. Venediktova, cinsel saldırının ardından askerlerin, çiftin çocuklarını da silahlarla tehdit ettiğini ifadelerine ekledi.

"TECAVÜZÜ SAVAŞ ARACI OLARAK KULLANIYORLAR"

Milletvekili Lesia Vasylenko ise "İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'da iki milyon insan Ruslar tarafından tecavüze uğradı. Rusya yine tecavüzü bir savaş aracı olarak kullanıyor. Bu sefer Ukrayna'da. Tarih tekerrür ediyor." dedi ve 1945'te Almanya'nın bazı bölgelerinin Sovyetler tarafından gerçekleştirilen işgali hatırlattı.

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