Rus askeri tarafından tecavüze uğrayan 83 yaşındaki kadın: O anlarda ölmeyi diledim

Rusya ve Ukrayna savaşında 52. güne girilirken, Rus askerlerinin işgali altında olan ülkede çeşitli insanlık dramları da yaşanmaya devam ediyor. Vera isimli 83 yaşındaki Ukraynalı bir kadın, CBS kanalına verdiği röportajda köyünün Ruslar tarafından işgal edilmesinin ardından yaşadıklarını anlattı.

"BUNUN ANNENE YAPILMASINA İZİN VERİR MİSİN?"

Rus askerlerinin köyünü yakıp yıktığını ve işkence ettiğini ifade eden Vera, genç bir Rus askerinin evine girdiğini ve kendisine tecavüz ettiğini ifade etti. O anları yaşlı kadın, "Beni ensemden tuttu. Boğmaya başladı ve nefes almakta zorluk yaşadım. Bana tecavüz etti. Ona 'Annen olacak yaştayım, bunun annene yapılmasına izin verir misin?' diye sordum" diyerek anlattı.

"O ANLARDA ÖLMEYİ DİLEDİM"

Kocasının ise anlarda evde olduğunu anlatan yaşlı kadın, "O anlarda ölmeyi diledim. Yaralarımızı sarmak için daha çok zamana ihtiyacımız var" diye konuştu.