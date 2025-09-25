Rubio ve Lavrov Birleşmiş Milletler'de Görüştü

Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile New York'taki BM Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ana konusu Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentinde görüştüğü bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmenin ana konusunun, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın son erdirilmesi olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bakan Rubio, Başkan Donald Trump'ın, cinayetlerin durdurulması çağrısını ve Moskova'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'na kalıcı bir çözüm bulmak için anlamlı adımlar atması gerektiğini yineledi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
