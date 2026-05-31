ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Büyükelçi Barrack, Suriye ve Irak'ta hayati rol oynamayı sürdürecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Suriye ve Irak politikalarında hayati rol oynadığını ve Bakanlığın tam desteğine sahip olduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Suriye ve Irak politikalarında kilit bir isim olduğunu belirterek, çalışmalarına Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğiyle devam edeceğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın üstlendiği görevlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barrack'ın Suriye konusunda merkezi bir muhatap ve Irak'ta güvenilir, kilit bir isim olduğunu belirten Rubio, Barrack'ın bölgedeki süreçlerde hayati bir rol oynamaya devam edeceğini kaydetti. Rubio, "Kendisi sadece Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçimiz olarak değil, aynı zamanda Başkan'ın Suriye hükümetiyle stratejik iş birliğini ilerletirken ve Irak'taki yeni hükümetle çalışmalarımıza başlarken de hayati bir rol oynamayı sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Barrack'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinin vazgeçilmez bir üyesi olduğunun altını çizen Rubio, "Kendisi tam güvenime sahiptir ve Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğiyle faaliyet göstermektedir. Amerikan halkı, onun bu çalışmalara liderlik etme konusundaki süregelen istekliliğinden en iyi şekilde faydalanmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, daha önce yaptığı bir diğer paylaşımda ise Barrack'ın 'Suriye Özel Temsilcisi' ünvanının süresinin dolmakta olduğu bilgisini paylaşmıştı. Rubio söz konusu paylaşımında, "Büyükelçi Tom Barrack, Suriye Özel Temsilcimiz olarak paha biçilmez bir rol oynamıştır. Bu ünvanın süresi dolarken; kendisinin uzmanlığı, ilişkileri ve 'Önce Amerika' gündemini kavrayışı harika ülkemiz adına kazanımlar sağlamaya devam edeceği için hem Suriye hem de Irak'ta Trump yönetimi adına öncü bir rol oynamayı sürdürecektir" ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
