Eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın oğlu hayatını kaybetti

Eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın oğlu hayatını kaybetti
Güncelleme:
Eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın oğlu Michael Reagan, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Reagan, başkan babasının ideallerine olan bağlılığıyla tanınıyordu.

ABD'nin eski başkanı Ronald Reagan'ın oğlu Michael Reagan, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın büyük oğlu Michael Reagan'ın yaşamını yitirdiği bildirildi. Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, 80 yaşındaki Reagan'ın hayatını kaybettiği belirtilerek, "Michael Reagan, Başkan Reagan'ın ideallerine olan sarsılmaz bağlılığıyla şekillenen bir hayat yaşadı" ifadesi kullanıldı.

Michael Reagan, doğumundan saatler sonra Ronald Reagan ve o dönemdeki eşi Jane Wyman tarafından evlat edinildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
