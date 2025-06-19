Rona Sural: Trump İran'ın nükleer üretimine dur demek istiyor

ABD'de yaşanan siyasi ve askeri gelişmeleri Haberler.com canlı yayınında değerlendiren Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, İran'la gerilimin tehlikeli bir boyuta ulaşabileceğini söyledi. Trump'ın olası bir müdahaleye sıcak baktığını belirten Sural, ABD halkının bu konuda ciddi kaygılar taşıdığına da dikkat çekti.

İRAN VE ABD İÇİN MÜZAKERE EN MANTIKLI YOL

Rona Doğan Sural, İran-ABD geriliminde çatışma yerine müzakerenin iki taraf için de çıkar sağlayacağını belirtti. "Müzakere yoluna gitmek hem İran'ın, hem Amerika'nın işine gelecektir" ifadeleriyle diplomasi çağrısı yaptı.

İRAN'IN ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUMU KRİTİK EŞİKTE

İran'ın nükleer faaliyetlerine değinen Sural, "İran'ın uranyum zenginleştirme seviyesi %60. Bu değer %90'a çıkarsa nükleer silah olarak kullanılabilecek hale gelir" diyerek nükleer tehdit uyarısında bulundu. Trump'ın bu süreci durdurmak istediğini de sözlerine ekledi.

TRUMP'IN SÖZÜYLE SADECE SAATLER İÇİNDE SALDIRILAR BAŞLAYABİLİR

Sural'a göre Trump'ın müdahale kararı küresel etkiye sahip olabilir. "Trump 'ABD olarak İran'a saldırıyoruz' derse, 2 saat içerisinde dünyanın pek çok yerinden İran'a saldırılar gerçekleştirilecek" ifadeleriyle olası bir savaşın boyutuna dikkat çekti.

ABD HALKININ BÜYÜK BÖLÜMÜ SAVAŞA KARŞI

Sural, ABD kamuoyunun genel tutumunu da aktardı: "ABD halkının %60'ı ülkesinin İran'a saldırıda aktif rol oynamasını kesinlikle istemiyor." Toplumun savaş karşıtı tutumu, yönetimin kararlarını etkileyebilir.