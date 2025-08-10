Romanya'da küçük uçak kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Romanya'da küçük uçak kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya'nın Arad kentinde eski bir fabrikanın bahçesine düşen küçük uçakta bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Romanya'da eski bir fabrikanın bahçesine düşen uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Romanya'nın batısındaki Arad kentinde eski bir fabrikanın bahçesine düşen küçük uçaktaki 2 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, uçakta Bükreşli 47 yaşındaki profesyonel pilot ile 18 yaşında bir kişinin bulunduğunu açıkladı.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİ İLE UÇAK PARÇALANDI

Siria Havaalanı'ndan kalkan uçağın, Arad Havaalanı'na yaklaşırken düştüğü kaydedildi. Çarpışma anında uçağın parçalandığı, motorun gövdeden uzak bir mesafede bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Eşini tabancayla öldürüp aynı silahla intihar etti

Eşini tabancayla öldürüp aynı silahla intihar etti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Aynı haberden 3 sayfa olmuş editörüm, bir zahmet düzenleyin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Termometrelerin 55 dereceyi gördüğü ilimiz: Vatandaşlar halüsinasyon görüyor

Sıcak hava bir ilimizi esir aldı! Vatandaşlar halüsinasyon görüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.