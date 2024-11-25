Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sahne!

 İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

 Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani 'Karım beni aldatıyor' demiş

7 kişiyi öldüren cani tek bir cümle sarf edip silahına sarılmış
İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: Hadi gel de kapat

Aylar sonra yeniden karşı karşıya geldiler: Hadi gel de kapat

Romanya Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Şok Sonuçlar

Romanya Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Şok Sonuçlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda aşırı sağcı Calin Georgescu birinci gelerek Başbakan Marcel Ciolacu'yu yarış dışı bıraktı. Georgescu, ikinci turda Elena Lasconi ile karşılaşacak.

(ANKARA) - Romanya'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda, aşırı sağcı ve Rusya yanlısı Calin Georgescu birinci oldu ve Avrupa yanlısı başlıca rakibi olan Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'yı yarış dışı bıraktı.

Romanya cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, aşırı milliyetçi Calin Georgescu, merkez sağın adayı Elena Lasconi'ye yaklaşık 350 bin oy fark atarken, seçim öncesi favori olan Romanya Başbakanı Ciolacu, üçüncü sırada yer aldı.

Romanya medyasına göre, kendi partisi olmayan ve kampanyasını büyük ölçüde sosyal medya platformu üzerinden yürüten Georgescu'nun güçlü çıkışı, seçimin en büyük sürprizi oldu. Seçime katılım oranı yüzde 51 olarak gerçekleşti. Lasconi, şimdi 8 Aralık'ta yapılacak ikinci turda Georgescu'ya karşı yarışacak.

Son sayıma göre Lasconi, Başbakan Ciolacu'ndan binden fazla oy aldı. Bu da Romanya'nın batı yanlısı çizgisini devam ettirecek olan Ciolacu'yu yarış dışı bıraktı. Anketler, Ciolacu'nun açık ara önde olduğunu ve Lasconi'nin ikinci sırada yer alacağını gösteriyordu.

Roman siyaset uzmanı Radu Magdin, Georgescu'ya verilen desteğin eşi benzeri görülmemiş olduğunu, daha önce yapılan kamuoyu yoklamalarında oyların yaklaşık yüzde 5'ini aldığını söyledi. Magdin, "34 yıllık demokrasi hayatımızda hiçbir zaman anketlere kıyasla böyle bir artış görmedik" dedi.

Dördüncü sırada yer alması beklenen bir diğer milliyetçi George Simion ise, Georgescu'ya tam destek verdi.

Hiçbir partiye mensup olmayan Georgescu, özellikle Ukrayna'ya destek konusunda "Avrupa Birliği ve NATO'ya boyun eğmeye son verilmesi gerektiğini" belirtirken, Romanya'nın Deveselu kentindeki NATO balistik füze savunma kalkanını kınadı. Georgescu'nun seçim kampanyası, büyük ölçüde hayat pahalılığına odaklanırken; Romanya'nın, AB'de "yoksulluk riski altındaki insanları arasında" en büyük paya sahip olduğu biliniyor.

Romanya'da cumhurbaşkanı büyük ölçüde sembolik bir role sahip olmakla birlikte dış politika gibi alanlarda önemli bir etkisi var.

Kaynak: ANKA / Dünya
img

Aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
img

Ukrayna'nın füze saldırısında Rus general ve 500 Kuzey Kore askeri öldü
img

Erkek arkadaşının 717 milyon dolar değerindeki servetini yanlışlıkla çöpe attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 25 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Memur ve emekli zammı 3 Ocak 2025'te belli oluyor! Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İstanbul aile katliamı olayı nedir? B.A. ailesini neden öldürdü? Asgari ücret zammı 31 Aralık'ta belli oluyor! Asgari ücrete ne kadar olacak, yüzde kaç zam olacak? Kayseri'de okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Kayseri'de okullar tatil mi edildi? Erzurum'da yarın okullar açık mı? Erzurum'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi? Sivas'ta okullar tatil mi 26 Kasım? Sivas'ta okullar tatil edildi mi? Bolu'da yarın okullar açık mı? Bolu'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi? Adana'da okullar tatil mi 26 Kasım Salı? Adana'da okullar tatil edilecek mi? Bursa okullar tatil mi 26 Kasım? Bursa'da okullar tatil edildi mi? Yarın okullar açık mı? Ankara'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.