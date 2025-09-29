Roma'ya giden Türk çiftin tatili kabusa döndü

İtalya'ya tatile giden Türk bir çift, Roma'da çanta hırsızlığının kurbanı oldu. İçinde para, pasaport, kamera ve ehliyet bulunan çantalarının çalınmasıyla büyük mağduriyet yaşayan çift, tatillerinin kabusa döndüğünü söyledi.

"ASIL MAĞDURİYETİ POLİSİN TAVIRLARIYLA YAŞADIK"

Çantanın kaybolmasının ardından polise başvuran çift, İtalyan polisinin ilgisiz tavırlarıyla da hayal kırıklığına uğradı. Polis karakolunda yaşadıkları ilgisizliği dile getiren çift, "Hırsızlık mağduru olduk ama asıl mağduriyeti polis tavırlarıyla yaşadık" diyerek tepki gösterdi.