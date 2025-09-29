Haberler

Roma'ya giden Türk çiftin tatili kabusa döndü

Roma'ya giden Türk çiftin tatili kabusa döndü
Roma'ya giden Türk çiftin tatili kabusa döndü
Roma'da tatil yapan Türk bir çiftin çantası çalındı. İçinde para, pasaport ve kamera bulunan çanta nedeniyle mağdur olan çift, esas hayal kırıklığını ilgisiz davrandıklarını iddia ettikleri İtalyan polisinin tavırlarıyla yaşadıklarını ifade etti.

İtalya'ya tatile giden Türk bir çift, Roma'da çanta hırsızlığının kurbanı oldu. İçinde para, pasaport, kamera ve ehliyet bulunan çantalarının çalınmasıyla büyük mağduriyet yaşayan çift, tatillerinin kabusa döndüğünü söyledi.

"ASIL MAĞDURİYETİ POLİSİN TAVIRLARIYLA YAŞADIK"

Çantanın kaybolmasının ardından polise başvuran çift, İtalyan polisinin ilgisiz tavırlarıyla da hayal kırıklığına uğradı. Polis karakolunda yaşadıkları ilgisizliği dile getiren çift, "Hırsızlık mağduru olduk ama asıl mağduriyeti polis tavırlarıyla yaşadık" diyerek tepki gösterdi.

