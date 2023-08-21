Rize'de Şiddetli Yağış Sel ve Toprak Kaymalarına Neden Oldu

Rize'nin Çayeli ilçesinde şiddetli yağış küçük çaplı sel ve toprak kaymalarına neden olurken, 2 bina tedbir için boşaltıldı.

Rize'de sel ve toprak kayması: 2 bina boşaltıldı

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde şiddetli yağış küçük çaplı sel ve toprak kaymalarına neden olurken, 2 bina tedbir için boşaltıldı.

Rize'de öğle saatlerinde başlayan yağmur akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. Çayeli ilçesinde şiddetli yağış küçük çaplı toprak kaymalarına neden oldu. İlçe merkezindeki ana arterde mazgalların tıkanmasıyla otoyol da göle döndü. Sürücüler hareket etmekte zorlanırken, esnaflar dükkanlarının önünde su baskınlarına karşı önlem aldı. Yalı Mahallesi'nde toprak kayması tehlikesi nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Yusuf Çom ve Ömer Çom kardeşlere ait 3 katlı bina ve Rıdvan Çomoğlu'na ait bina boşaltıldı.