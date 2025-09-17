Kara para aklama suçlamasıyla ABD'de tutuklanan ardından yaptığı anlaşmayla serbest kalan Reza Zarrab'ın hayatı Netflix'e konu oluyor. Gazeteci Serdar Cebe'nin aktardığına göre; suç baronlarının hayatını dizi ya da film haline getirmesi ile ünlü Netflix Reza Zarrab'a teklif götürdü.

ABD İTİRAFÇI OLMUŞTU

Cebe, Amerika'da yargılandıktan sonra itirafçı olan ve adını Aaron Goldsmith olarak değiştiren Zarrab'ın Netflix ile anlaştığını açıkladı. Zarrab'ın hayatının belgesel mi yoksa dizi olarak mı yayınlanacağı ise henüz kesinleşmedi.