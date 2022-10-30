Restoranda herkes yemek yerken onlar cinsel ilişkiye girdi! Skandal görüntüler

Amerika Birleşik Devletleri'nde kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepkilere neden oldu. New York kentindeki bir restoranda kaydedildiği belirtilen görüntülerde, bahçede yemek yiyenlerin arasında oturan bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği görüldü.

TWİTTER'DA PAYLAŞILDI

Restorandaki bir başka kişi tarafından kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa süre içerisinde elden ele yayılırken, binlerce izlenme aldı. Sosyal medya kullanıcıları, ortamda çocukların da olduğunu belirterek çifte büyük tepki gösterdi.

TUTUKLANMALARI İSTENİYOR

Çevredeki insanlara saygı göstermeden ahlaksız hareket sergilediği ifade edilen çiftin, yakalanarak tutuklanması talep edildi. ABD polisinden şu ana kadar konuya ilişkin bir açıklama ise gelmedi.