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Restoranda herkes yemek yerken onlar cinsel ilişkiye girdi! Skandal görüntüler

Dünya Haberleri

ABD'nin New York kentindeki restoranın bahçesinde skandal görüntüler kaydedildi. Bahçede oturan çift, etraftakilere aldırmadan cinsel ilişkiye girdi. Kısa sürede yayılan görüntüler büyük infial yarattı. Çifte tepkiler çığ gibi geldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepkilere neden oldu. New York kentindeki bir restoranda kaydedildiği belirtilen görüntülerde, bahçede yemek yiyenlerin arasında oturan bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği görüldü.

TWİTTER'DA PAYLAŞILDI

Restorandaki bir başka kişi tarafından kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa süre içerisinde elden ele yayılırken, binlerce izlenme aldı. Sosyal medya kullanıcıları, ortamda çocukların da olduğunu belirterek çifte büyük tepki gösterdi.

TUTUKLANMALARI İSTENİYOR

Çevredeki insanlara saygı göstermeden ahlaksız hareket sergilediği ifade edilen çiftin, yakalanarak tutuklanması talep edildi. ABD polisinden şu ana kadar konuya ilişkin bir açıklama ise gelmedi.

Restoranda herkes yemek yerken onlar cinsel ilişkiye girdi! Skandal görüntüler

Restoranda herkes yemek yerken onlar cinsel ilişkiye girdi! Skandal görüntüler

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cinsellik Dünya Haberler

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