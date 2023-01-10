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Restoran sahibinin kaldırımda yatan evsize yaptığı hareket yürekleri sızlattı

Dünya Haberleri

ABD'de restoran sahibinin sokaktaki evsizi hortumla ıslatıp kovduğu anlar sosyal medyaya damga vurdu.

Evsiz sayısının oldukça yüksek olduğu ABD'de çekilen bir görüntü yürekleri sızlattı. San Francisco şehrindeki bir dükkan sahibi, dükkanının önündeki kaldırımda yatan evsizi hortumla ıslattı. Hava sıcaklığının oldukça düşük olduğu şehirde böyle bir muamele büyük tepki çekti.

KALDIRIMDAKİ EVSİZİ ISLATIP KOVDU

Gizli çekilen görüntülerde, yaşlı dükkan sahibinin ağacın dibinde oturan evsize bağırdıktan sonra elindeki hortumla ıslattığı anlar yer alıyor. Vicdansız adamın, çaresizce çırpınan evsize daha sonra ileriyi işaret ederek yüksek sesle "Git" dediği görülüyor.

Restoran sahibinin kaldırımda yatan evsize yaptığı hareket yürekleri sızlattı

Restoran sahibinin kaldırımda yatan evsize yaptığı hareket yürekleri sızlattı

Restoran sahibinin kaldırımda yatan evsize yaptığı hareket yürekleri sızlattı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

evsiz Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Alparslan Çapa:

Evet ve amerika demokrasi getiriyor

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