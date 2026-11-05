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Resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar Senato çoğunluğunu 54 sandalyeyle aldı

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Resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar Senato çoğunluğunu 54 sandalyeyle aldı
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ABD Kongre ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar Senato'da çoğunluğu elde ederek 54 sandalyeye ulaştı; Cumhuriyetçiler 44 sandalye kazandı. Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluğu alarak 240 sandalyeye ulaşırken Cumhuriyetçiler 147 sandalye kazandı.

ABD Kongre ara seçimlerinde Demokratlar, resmi olmayan sonuçlara göre Senato'da çoğunluğu elde ederek 54 sandalyeye ulaştı. Temsilciler Meclisi'nde ise Demokratlar 240 sandalye kazandı.

Amerikan basınındaki resmi olmayan sonuçlara göre, ABD Kongre ara seçimlerinde Demokratlar, Senato'da çoğunluğu sağlayarak 54 sandalyeye ulaştı, Cumhuriyetçiler ise 44 sandalye kazandı. Demokratlar, Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu da Cumhuriyetçilerin elinden aldı. Buna göre, Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar şu ana kadar 240, Cumhuriyetçiler ise 147 sandalye elde etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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