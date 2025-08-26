Resilient Lady Kruvaziyeri, Çanakkale'yi Türk Bayrağı ile Selamladı

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Bahamalar bayraklı 'Resilient Lady' isimli kruvaziyer, gövdesinde ışıklarla Türk bayrağı oluşturarak Çanakkale'yi selamladı.

Bahamalar bayraklı 277 metre boyunda 42 metre uzunluğundaki 2 bin 572 yolcu kapasiteli 'Resilient Lady' isimli kruvaziyer, dün saat 22.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Çanakkale önlerine ulaşan kruvaziyerin ışıkları, gövdesinde Türk bayrağı şeklini aldı. Türk bayrağı ile Çanakkale'yi selamlayan geminin boğaz geçişi ilgiyle izlendi.