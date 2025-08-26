Resilient Lady Kruvaziyeri, Çanakkale'yi Türk Bayrağı ile Selamladı

Resilient Lady Kruvaziyeri, Çanakkale'yi Türk Bayrağı ile Selamladı
Bahamalar bayraklı 'Resilient Lady' kruvaziyeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçerken ışıklarıyla Türk bayrağı oluşturdu ve şehri selamladı. Geminin boğazdan geçişi büyük ilgi gördü.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Bahamalar bayraklı 'Resilient Lady' isimli kruvaziyer, gövdesinde ışıklarla Türk bayrağı oluşturarak Çanakkale'yi selamladı.

Bahamalar bayraklı 277 metre boyunda 42 metre uzunluğundaki 2 bin 572 yolcu kapasiteli 'Resilient Lady' isimli kruvaziyer, dün saat 22.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Çanakkale önlerine ulaşan kruvaziyerin ışıkları, gövdesinde Türk bayrağı şeklini aldı. Türk bayrağı ile Çanakkale'yi selamlayan geminin boğaz geçişi ilgiyle izlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
