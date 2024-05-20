Reisi'nin öldüğü kazada "mayday" detayı! Havacılık uzmanları aynı noktaya dikkat çektiler

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası sonrası gözler yaşanan olayın sebebine çevrildi.

"ÇOK CİDDİ BİR KONTROL EDİLEBİLİRLİK SORUNU VAR"

Kaza sırasında çok ciddi bir kontrol edilebilirlik sorunu olabileceğine dikkat çeken havacılık uzmanı Kyle Bailey, Katar merkezli Al-Jazeera'ya yaptığı açıklamada pilotun "mayday" yani acil durum çağrısı yapmadığını vurguladı.

"PİLOTUN İLK GÖREVİ UÇAĞI UÇURMAK"

Bir helikopterin uçuş esnasında ciddi bir teknik sorun yaşaması durumunda pilotun ilk görevinin uçağı uçurmak olduğuna iletişiminse ikinci planda kaldığına işaret eden Bailey, "Temelde herhangi bir iletişim görmedik... Çünkü pilot muhtemelen helikopteri indirmeye ya da havada tutmaya odaklanmıştı" dedi.

"KUYRUK ROTORUNUN KESİLDİĞİ ANLAŞILIYOR"

Helikopterin iki parça halinde olmasından kuyruk rotorunun kesildiğinin anlaşıldığını belirten Bailey, "Bu da ana rotor kanadının kuyruğa çarpmasının bir sonucu olabilir" ifadesini kullandı.