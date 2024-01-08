Putin yanlısı gazeteci Zoya Konovalova, evinde eski eşiyle ölü bulundu ve zehirlendiği iddia edildi. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Konovalova'nın ölümü, destekçisi olduğu Putin yanlısı isimler arasında yaşanan gizemli ölümlere bir yenisini ekledi. Konovalova'nın cansız bedeni, Kuban'ın Yayın Yönetmeni olarak görev yaptığı Krasnodar'daki evinde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan yetkililer, Konovalova'nın zehirlenmiş olabileceğini belirtti ve cesetlerin yanında "toz madde" bulunduğunu açıkladı. Rusya Soruşturma Komitesi, olayın şüpheli bir ölüm olduğunu ifade etti ve gözle görülür yaralanma olmadığını, ancak zehirlenme ihtimali olduğunu söyledi. Konovalova'nın iş arkadaşları ve yakınları, genç kadının hayatı boyunca uyuşturucu kullanmadığını savunarak bu iddiaları reddetti. Bu olay, Putin'i destekleyen önemli isimlerin şüpheli ölümlerine bir yenisi olarak ekleniyor.

Geçmişte, VGTRK'nin önemli figürlerinden Vladimir Solovyov'a yönelik suikast girişimi ve Putin'in sevdiği gazetelerden biri olan Komsomolskaya Pravda'nın yayın yönetmeni yardımcısı Anna Tsareva'nın şüpheli ölümü gibi olaylar yaşanmıştı. Tsareva'nın eski patronu Vladimir Sungorkin ise geçen yıl kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti.