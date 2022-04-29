Putin ve Zelenski, G20 zirvesine davet edildi! Gözler iki liderin alacağı aksiyona çevrildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Putin ve Zelenski, G20 zirvesine davet edildi! Gözler iki liderin alacağı aksiyona çevrildi

Haberler.com - Servet Uzun - Dünya
 - Güncelleme:
Putin ve Zelenski, G20 zirvesine davet edildi! Gözler iki liderin alacağı aksiyona çevrildi

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin oluşturduğu G20 Zirvesi bu yıl Endonezya'ya bağlı Bali Adası'nda düzenlenecek. Zirvenin ev sahibi Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, halihazırda savaşta olan Rusya lideri Putin ve Ukrayna lideri Zelenski'yi zirveye davet etti. Zelenski, aldığı davet için minnettar olduğunu belirtirken Putin'den konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Ukrayna'daki savaşın bitirilmesi ve barış süreci için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi bu yıl Endonezya'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne davet ettiklerini ifade etti

Zelenski, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Widodo'nun Birleşmiş Milletler'deki açık tutumu ve Ukrayna'ya verdiği destek için teşekkür ederim. Beni G20 Zirvesi'ne davet ettiğiniz için minnettarım" ifadelerini kullandı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo bugün yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin'in de zirveye davet edildiğini duyurdu. Ancak Kremlin'den yapılan açıklamada ise Putin'in zirveye katılıp katılmama konusunda henüz karar vermediği vurgulandı.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin oluşturduğu G20 grubun zirvesi, kasımda Endonezya'ya bağlı Bali Adası'nda düzenlenecek.

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Dünya

G20 Liderler Zirvesi, G20 zirvesi, Endonezya, Zelenski, Ukrayna, Savaş, Putin, G20, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title