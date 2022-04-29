Putin ve Zelenski, G20 zirvesine davet edildi! Gözler iki liderin alacağı aksiyona çevrildi
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Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin oluşturduğu G20 Zirvesi bu yıl Endonezya'ya bağlı Bali Adası'nda düzenlenecek. Zirvenin ev sahibi Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, halihazırda savaşta olan Rusya lideri Putin ve Ukrayna lideri Zelenski'yi zirveye davet etti. Zelenski, aldığı davet için minnettar olduğunu belirtirken Putin'den konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Ukrayna'daki savaşın bitirilmesi ve barış süreci için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi bu yıl Endonezya'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne davet ettiklerini ifade etti
Zelenski, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Widodo'nun Birleşmiş Milletler'deki açık tutumu ve Ukrayna'ya verdiği destek için teşekkür ederim. Beni G20 Zirvesi'ne davet ettiğiniz için minnettarım" ifadelerini kullandı.
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo bugün yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin'in de zirveye davet edildiğini duyurdu. Ancak Kremlin'den yapılan açıklamada ise Putin'in zirveye katılıp katılmama konusunda henüz karar vermediği vurgulandı.
Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin oluşturduğu G20 grubun zirvesi, kasımda Endonezya'ya bağlı Bali Adası'nda düzenlenecek.