Putin ve Zelenski, G20 zirvesine davet edildi! Gözler iki liderin alacağı aksiyona çevrildi

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Ukrayna'daki savaşın bitirilmesi ve barış süreci için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi bu yıl Endonezya'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne davet ettiklerini ifade etti

ZELENSKİ'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Zelenski, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Widodo'nun Birleşmiş Milletler'deki açık tutumu ve Ukrayna'ya verdiği destek için teşekkür ederim. Beni G20 Zirvesi'ne davet ettiğiniz için minnettarım" ifadelerini kullandı.

İKİ LİDERE DE DAVET GİTTİ

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo bugün yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin'in de zirveye davet edildiğini duyurdu. Ancak Kremlin'den yapılan açıklamada ise Putin'in zirveye katılıp katılmama konusunda henüz karar vermediği vurgulandı.

BALİ ADASI'NDA DÜZENLENECEK

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin oluşturduğu G20 grubun zirvesi, kasımda Endonezya'ya bağlı Bali Adası'nda düzenlenecek.