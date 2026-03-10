Haberler

Kremlin: Putin ile Trump, İran'daki gelişmeleri telefonda görüştü

Güncelleme:
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin ve Trump'ın telefon görüşmesinde İran ile ilgili durumu ele aldıklarını açıkladı. Görüşmede uluslararası meseleler, İran'ın siyasi çözümü ve Ukrayna krizi hakkında istişarelerde bulunuldu.

KREMLİN Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinde, İran'la ilgili durumu ele aldıklarını bildirdi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD tarafının talebi üzerine Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini belirtti.

Görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğünü ve yapıcı olduğunu vurgulayan Uşakov, iki liderin uluslararası meseleleri ele aldıklarını kaydetti. Uşakov, "Görüşmede, İran ile ilgili durum ve ABD temsilcilerinin katılımıyla Ukrayna krizine ilişkin yürütülen üçlü müzakere süreci istişare edildi. Putin, Basra Körfezi ülkelerinin liderleri, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve diğer ülke liderleri ile gerçekleştirdiği temaslardan yola çıkarak, İran meselesinin siyasi diplomatik çözümüne ilişkin bazı görüşlerini paylaştı. Trump da ABD ve İsrail'in operasyonu bağlamında gelişen duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu konuda, oldukça kapsamlı ve faydalı görüş alışverişi gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
