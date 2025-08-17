Putin ve Trump'ın Görüşmesi: Zamanında ve Faydalı

Putin ve Trump'ın Görüşmesi: Zamanında ve Faydalı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska'daki görüşmesinin ardından toplantı düzenledi. Görüşmenin faydalı olduğunu belirten Putin, Ukrayna krizinin çözüm yollarını tartıştıklarını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska'da yaptığı görüşmenin sonuçlarını değerlendirmek üzere Rus yetkililerle toplantı gerçekleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada, toplantıya Rusya Devlet Başkanlığı temsilcileri, hükümet üyeleri ve parlamentonun alt kanadı Devlet Duması yönetiminin katıldığı bildirildi.

Toplantının konuşan Putin, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi vererek, Alaska ziyaretinin zamanında ve faydalı olduğunu söyledi. Putin, "Öncelikli olarak Ukrayna krizinin adil bir şekilde olası çözümünü görüştük. Krizin kökleri ve nedenleri hakkında da konuşma fırsatımız oldu. Temel nedenlerin ortadan kaldırılması, çözümün temelini oluşturmalı" dedi.

Uzun zamandır bu düzeyde doğrudan müzakerelerin yapılmadığını vurgulayan Putin, "Yaklaşımımızı sakin ve ayrıntılı bir şekilde tekrar ifade etme fırsatımız oldu. Elbette, çatışmaların hızla sona erdirilmesi gerektiği görüşüne sahip Amerikan yönetiminin yaklaşımına saygı duyuyoruz. Biz de bunu isteriz ve tüm konuların barışçıl yollarla çözülmesine doğru ilerlemek istiyoruz. Görüşme çok açık ve kapsamlıydı, bence bizi gerekli kararlara yaklaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
