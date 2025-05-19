Putin ve Trump Arasında Yüz Yüze Görüşme Hazırlığı Yok
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Trump arasında yüz yüze bir görüşme hazırlığının olmadığını duyurdu ve Ukrayna çözümünün uzun bir çalışma gerektirdiğini belirtti.
KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Trump arasında yüz yüze görüşme hazırlığının olmadığını ifade etti.
Peskov, Ukrayna çözümünün titiz ve uzun bir çalışma gerektireceğini söyledi. Peskov açıklamasında, Putin ile Trump arasında yüz yüze bir görüşmenin henüz hazırlanmadığını belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya