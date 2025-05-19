Putin ve Trump Arasında Yüz Yüze Görüşme Hazırlığı Yok

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Trump arasında yüz yüze görüşme hazırlığının olmadığını ifade etti.

Peskov, Ukrayna çözümünün titiz ve uzun bir çalışma gerektireceğini söyledi. Peskov açıklamasında, Putin ile Trump arasında yüz yüze bir görüşmenin henüz hazırlanmadığını belirtti.