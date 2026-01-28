Putin ve Şara, Moskova'da bir araya geliyor

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bugün Moskova'da bir araya gelerek Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacağı bildirildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, çalışma ziyareti kapsamında Rusya'ya gelecek Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşeceği belirtildi. Putin ile Şara arasında gerçekleşecek görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve çeşitli sektörlerdeki iş birliği imkanlarının ele alınacağı kaydedildi.

Liderlerin ayrıca, Orta Doğu'daki güncel durum ve bölgesel gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulunacağı ifade edildi.