Putin ve Şara, Moskova'da bir araya geliyor

Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Moskova'da görüşerek Orta Doğu'daki gelişmeleri ve iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarını ele alacak.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bugün Moskova'da bir araya gelerek Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacağı bildirildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, çalışma ziyareti kapsamında Rusya'ya gelecek Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşeceği belirtildi. Putin ile Şara arasında gerçekleşecek görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve çeşitli sektörlerdeki iş birliği imkanlarının ele alınacağı kaydedildi.

Liderlerin ayrıca, Orta Doğu'daki güncel durum ve bölgesel gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulunacağı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
