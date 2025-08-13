Putin ve Kim Jong-un Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile telefonla görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve iş birliğinin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un telefonda görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede, ikili ilişkilerin istişare edildiği belirtilerek, iki liderin Rusya ile Kuzey Kore arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması doğrultusunda tüm alanlarda iş birliğinin geliştirilmesine bağlı kalındığı aktarıldı.

Putin, Kim'i 'Kore'nin Japonya'dan kurtuluşunun 80'inci yıl dönümü' dolayısıyla kutlayarak, Kuzey Kore'nin, Rus toprağı Kursk bölgesinin Ukraynalı askerlerden arındırılması sürecindeki desteğine değer verdiklerini ifade etti.

Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile 15 Ağustos'ta yapacağı görüşmeye ilişkin de Kim'e bilgi verdi.

