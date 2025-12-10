Putin, Endonezya Devlet Başkanı Subianto ile Moskova'da bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'ya resmi ziyarette bulunan Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'ya resmi ziyarette bulunan Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya