Putin ve BAE Lideri Kremlin'de Görüşme Gerçekleştiriyor

Putin ve BAE Lideri Kremlin'de Görüşme Gerçekleştiriyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Kremlin'de bir araya gelerek iki ülke arasındaki iş birliği, Orta Doğu durumu ve uluslararası meseleleri ele alıyor.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan arasındaki görüşme Kremlin'de başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın Kremlin'de bir araya geldiği bildirildi. Kremlin'den yapılan açıklamada, görüşmede Rusya-BAE arasında çok yönlü iş birliğinin mevcut durumu ile geleceğine yönelik beklentilerin yanı sıra Orta Doğu'daki durum ve uluslararası güncel konuların ele alınacağı kaydedildi.

