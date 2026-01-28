Haberler

Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'la görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile yarın Moskova'da bir araya geleceği açıklandı.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yarın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşeceği bildirildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yarın Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile bir araya geleceği belirtildi. Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve resmi ziyaret için Rusya'da bulunacak olan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan arasında 29 Ocak 2026 tarihinde görüşme gerçekleşecek" ifadeleri kullanıldı.

