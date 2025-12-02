Haberler

Putin: Ukrayna gemilerine yönelik saldırıları artıracağız, Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız

Ukrayna'nın Karadeniz'de iki Rus tankerine saldırı düzenlemesinin ardından Putin'den açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tehditler savurarak, "Ukrayna tesislerine ve gemilerine yönelik saldırıları artıracağız. Ukrayna'ya yardım eden ülkelerin tankerlerine yönelik adımlar atacağız. Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız." dedi.

Karadeniz'de geçtiğimiz hafta Ukrayna'nın Rusya'ya giden tankerlere düzenlediği saldırılar bölgede tansiyonu bir kez daha yükseltti. Ukrayna-Rusya savaşında barışın konuşulduğu günlerde gelen saldırılar, çatışmaların hemen bitmeyeceğinin sinyalini bir kez daha gözler önüne serdi.

Saldırılardan günler sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den açıklama geldi. Putin hem Ukrayna'ya hem de Avrupa'ya tehditler savurdu. Putin, "Ukrayna tesislerine ve gemilerine yönelik saldırıları artıracağız. Ukrayna'ya yardım eden ülkelerin tankerlerine yönelik adımlar atacağız." dedi.

Putin, Avrupa'ya da seslendi. Rusya Devlet Başkanı, "Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Yılbaşında sil baştan değişiyor! Aracı olan herkes ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var

Aracı olan herkes bunu ödeyecek! Bedeli 290 bin TL'yi bulan var
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCan:

Avrupa savaşa girerse tüm insanlar ayaklanır . Millet neden rahatını bozsun. Kimse öyle kolay kolay savaşa girmez .

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNur Zo:

Adam haklı çok zorluyorlar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıademsakarr:

tamam sakin ol

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
