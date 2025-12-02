Putin: Ukrayna gemilerine yönelik saldırıları artıracağız, Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız

Karadeniz'de geçtiğimiz hafta Ukrayna'nın Rusya'ya giden tankerlere düzenlediği saldırılar bölgede tansiyonu bir kez daha yükseltti. Ukrayna-Rusya savaşında barışın konuşulduğu günlerde gelen saldırılar, çatışmaların hemen bitmeyeceğinin sinyalini bir kez daha gözler önüne serdi.

Saldırılardan günler sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den açıklama geldi. Putin hem Ukrayna'ya hem de Avrupa'ya tehditler savurdu. Putin, "Ukrayna tesislerine ve gemilerine yönelik saldırıları artıracağız. Ukrayna'ya yardım eden ülkelerin tankerlerine yönelik adımlar atacağız." dedi.

Putin, Avrupa'ya da seslendi. Rusya Devlet Başkanı, "Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız." ifadelerini kullandı.

