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Putin talimatı verdi: Rusya, Harkiv'e balistik füzeyle saldırdı

Putin talimatı verdi: Rusya, Harkiv'e balistik füzeyle saldırdı
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Rusya'nın Ukrayna'nın en büyük kentlerinden biri olan Harkiv'e balistik füze ile saldırdığı açıklandı. Belediye Başkanı Igor Terekhov, "Harkiv büyük bir füze saldırısı altında. Bir dizi patlama sesi duyuldu ve hala kente ilerleyen balistik füzeler var" ifadelerini kullandı.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik yoğun saldırılarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Igor Terekhov, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkiv şehrine bu sabah büyük bir füze saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı.

"KENTE İLERLEYEN FÜZELER VAR"

Terekhov, Telegram'dan yayınladığı mesajında, "Harkiv büyük bir füze saldırısı altında. Bir dizi patlama sesi duyuldu ve hala kente ilerleyen balistik füzeler var" ifadelerini kullandı. Bölge valisi ise şimdiye kadar 7 saldırının gerçekleştiğini kayıpların hala değerlendirilmekte olduğunu vurguladı.

Ukrayna Enerji Bakanı Herman Halushchenko ise "Rusya, enerji tesislerimize yoğun bir saldırı düzenliyor" açıklamasını yaptı.

BÖLGEDE SON DURUM

Rusya Savunma Bakanlığı güçlerinin gece boyunca 59 Ukrayna insansız hava aracını düşürdüğünü belirtirken Ukrayna Hava Kuvvetleri de Karadeniz'den Kalibr seyir füzelerinin fırlatıldığını bildirdi. Moskova bu yıl 190'dan fazla Ukrayna yerleşim birimini ele geçirdiğini iddia ederken, Kiev yönetimi insan gücü ve mühimmat sıkıntısı karşısında hattı tutmakta zorlanıyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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