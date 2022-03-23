Putin, Stalin'in taktiklerini kullanmaya başladı! Teslim olan askerlerin peşine 'infaz mangaları' düştü

İngiliz Daily Mail gazetesi tarafından yapılan habere göre, savaşın başından bu yana, Ukrayna istihbaratının Rus askerlere, nasıl teslim olacaklarını söyleyen kısa mesajlar attığı belirtildi. Rus subaylar ve askerlerin bu mesajlara olumlu dönüş yaptığı vurgulanırken Ukraynalı yetkililerin temasa geçilen askerler ile teslim olacakları yer hakkında konuştuklarını aktardı.

"KOMUTANLARI ONLARI 'YEM' OLARAK KULLANIYOR"

İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky, "Rus birlikleri gönüllü olarak ordumuzla temasa geçip teslim olmak istediklerini, aktif çatışmalarda yer almadıklarını açıklıyor" dedi. Monastyrsky, komutanları tarafından 'yem' olarak kullanıldıklarını fark ettikten sonra, tanklar da dahil olmak üzere askeri teçhizatla iltica ettiklerini sözlerine ekledi.

STALİN'İN İNFAZ MANGALARI TESLİM OLAN ASKERİN PEŞİNDE

Danylyuk, "Rütbeli askerlerin bile teslim olması, ordunun Ukrayna'da savaşmak istemediğinin bir işaretidir" dedi. Ukraynalı güvenlik birimleri, yakalanan veya kaçan Rus askerlerinin Stalin'in 2'nci Dünya Savaşı taktiklerinden yola çıkarak, "infaz mangaları" tarafından takip edildiğini öne sürdü.

BİR RUS ASKER 10 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA TESLİM OLMUŞTU



Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir Rus askeri Ukraynalı yetkililer ile temasa geçip teslim olmuştu. Tankını 10 bin dolar karşılığında Ukrayna ordusuna veren askere savaş sonrası Ukrayna'da yaşama hakkı verilmişti. Askerin kimliği ve fotoğrafları ise paylaşılmadı.